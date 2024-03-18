В России ребенку вырезали… жабры

Врачи Видновской клинической больницы провели необычную операцию. Они удалили у четырехлетнего мальчика жабры, которые были у него на шее.

Медики поведали о том, что такая врожденная патология устраняется лишь хирургическим путем.

Сообщается, что после необходимых обследований ребенку провели операцию, которая длилась несколько часов и, как заверяется, прошла успешно. Малыша уже выписали домой.

Один из хирургов сказал: «При вскрытии образования обнаружилась дугообразная костная структура. Это очень редкая аномалия – рудимент жаберной дуги».

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