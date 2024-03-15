РДК анонсировал массированный удар по Белгороду

Российские добровольцы, вовлеченные в операции по прорыву границы РФ, обратились со срочным сообщением. Они анонсировали массированный обстрел Белгорода. Об этом сообщает РДК.

«Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В течении ближайшего часа будет произведен массированный удар по военным объектам в городе Белгород», — говорится в сообщении.

Добровольцы призвали местных жителей немедленно пройти в укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки.

Напомним, власти блокируют эвакуацию населения из Белгородской области. Среди местных жителей растет паника.