Как оказалось, спутники могут погубить атмосферу Земли

Ученый из Исландского университета Сьерра Солтер-Хант бьет тревогу. По ее словам, массивные спутниковые группировки на орбите Земли в перспективе могут стать угрозой для атмосферы нашей планеты из-за магнитной пыли, которую производит космическая техника.

Эксперт говорит о том, что пыль от спутниковых скоплений способна вполовину ослабить магнитосферу, которая защищает атмосферу Земли от солнечной радиации.

Специалист отмечает, что в ближайшие десятилетия вокруг нашей планеты смогут вращаться от пятисот тысяч до миллиона частных спутников.

Она предупредила, что когда все эти спутники в конечном итоге упадут на Землю, это может резко увеличить количество космической пыли в атмосфере: в миллиарды раз по сравнению с нынешним уровнем.

Подчеркивается, что сейчас непонятно, где в результате окажется вся эта космическая пыль, но не исключается, что она осядет в верхней части ионосферы, то есть области атмосферы на высоте от 80 до 644 километров над нашей планетой.

При самом плохом варианте, говорит она, повышенные уровни радиации, бомбардирующие верхнюю ионосферу, могут начать сдувать внешние границы нашей атмосферы.

Уточняется, что подобные процессы естественным образом происходят на Марсе и Меркурии.

Впрочем, предполагается, что на такой вариант развития событий могут уйти столетия и даже тысячелетия.

Ранее ученым удалось измерить запасы воды в земной коре.