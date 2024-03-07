В России силовики убили белорусского активиста, который выступал против режима Лукашенко

Российские силовики убили белорусского активиста. Мужчина выступал против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Российская ФСБ заявила, что ее сотрудники 6 марта «нейтрализовали» 49-летнего белоруса Николая Алексеева. Это произошло в Карелии, на северо-западе России.

Российские силовики утверждают, что мужчина якобы сопротивлялся при задержании, поэтому был убит. Его хотели задержать в рамках дела о «подготовке теракта», которое против белоруса открыли в тот же день. В России заявляют, что мужчина якобы хотел взорвать администрацию в городе Олонец, а также поддерживал Вооруженные силы Украины.

Николай Алексеев был участником акций протеста в 2020 году, когда власть в Беларуси захватил Александр Лукашенко. Он размещал в соцсетях сообщения о нарушении прав человека в Беларуси.

СМИ не смогли установить, каким образом и при каких обстоятельствах белорус оказался в России.

Напомним, Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция «готовит госпереворот» в 2025 году.