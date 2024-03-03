Китай сделал еще одно расплывчатое заявление по поводу войны в Украине

Китай продолжает комментировать войну в Украине. Пекин призывает решать все путем переговоров

Заявление во время визита в Москву сделал спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Дипломат сказал: «Исторический опыт показывает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть разрешен путем переговоров».

Он добавил: «Чем острее противоречие, тем невозможнее отказаться от усилий по проведению переговоров».

Чиновник отметил: «Китайская сторона готова продолжить прилагать усилия для установления мира и проведения переговоров, выступать в качестве посредника между Россией, Украиной и другими сторонами, а также для достижения консенсуса и содействия окончательному политическому разрешению украинского кризиса».

Ранее мы писали, что Китай также не остался в стороне от ядерных угроз Путина.