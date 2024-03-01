Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках

Сделать вакцинацию от той или иной болезни украинцы теперь смогут в аптеках. Об этом говорится в правительственном постановлении.

Указано, что Кабинет Министров Украины разрешил проводить профилактическую вакцинацию украинцев в аптеках, но будут прививаться только те из них, которые получат на это лицензию.

«Аптечные учреждения смогут проводить профилактическую вакцинацию при наличии лицензии на такую медпрактику», — сказано в документе.

Также фармацевтам необходимо будет пройти специальное обучение по вакцинации. В частности, работники аптеки должны приобрести навыки предоставления догоспитальной помощи при неотложных состояниях.

Соответствующее постановление правительства о внесении изменений в лицензионные условия проведения хоздеятельности по медицинской практике, принятое 27 февраля, вступит в силу за три месяца со дня опубликования.

Напомним, украинцам поведали, как обстоит ситуация с коронавирусом.