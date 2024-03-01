Украина прожила всю зиму на собственном газе

Прошлую зиму Украина прожила на газе собственной добычи. Об этом поведал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

Он сообщил: «Историческое событие. Десять лет назад в это никто не поверил бы. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже было сложно поверить».

Чиновник отметил: «Но мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше».

Менеджер резюмировал: «Горжусь и благодарю украинских газовиков, которые сделали это возможным».

Ранее украинцев успокоили, что ситуация в энергетике – стабильная.