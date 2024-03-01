Латвия может заминировать границу с Россией и Беларусью

Латвия рассматривает возможность заминировать границу с Беларусью и Россией. Причина — диверсанты, пытающиеся пройти на территорию балтийской страны. Об этом сообщил начальник Госпогранохраны страны Гунтис Пуятс, пишет Delfi.

Он рассказал, что латвийские пограничники время от времени встречают на границе граждан России или Беларуси, которых по признакам можно отнести к «военным лицам, участникам боевых действий».

«Они пытаются незаконно попасть в Латвию. Мы таких людей задерживали. В большинстве своем они врут, сказки рассказывают. Говорят противоречивые вещи. Они не раскрывают того, что приехали сюда, например, чтобы что-то поджигать или взрывать, но профиль свидетельствует об их вероятной причастности к спецслужбам», — заявил глава Госпогранохраны.

Он указал, что все эти лица были выдворены из Латвии.

Также он сообщил, что Латвией были зафиксированы попытки вывести из строя ИТ-системы на восточной границе страны и попытки взять под контроль дроны.

В Латвии предположили, что могут вдоль границы с РФ и РБ создать минные поля, чтобы «уменьшить количество коридоров вдоль границ, с помощью которых враг мог бы совершить свое нападение».

Напомим, Латвия выгонит из страны тысячи россиян.