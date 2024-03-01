Война в Украине: ситуация на фронтах на 1 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 1 марта.

За минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения.

Противник нанес 3 ракетных и 91 авиационных удара, совершил 142 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, в результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, церковь, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Прошлой ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив БПЛА типа Shahed-136/131. Информация относительно данной атаки уточняется.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Бологовка, Митрофановка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Веролюбовка, Николаевка, Клещиевка, Новоегоровка, Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Новобахмутовка, Сухая Балка, Желательное, Соловьево, Семеновка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка, Юрковка Запорожской области.

Так, под артиллерийским огнем оказалось более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Отмечается, что на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки россиян в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области.

Сказано, что на Лиманском направлении ВСУ были отражены 12 атак России в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинскими военными были отбиты 2 атаки россиян в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

Говорится, что на Авдеевском направлении ВСУ было отражено 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Добавляется, что в Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать Россию в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где противник 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Уточняется, что на Ореховском направлении ВСУ была отражена 1 атака россиян в районе Работино Запорожской области.

Украинцам поведали, что на Херсонском направлении украинские военные продолжают удержание позиций и отражение штурмов России. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить ВСУ с занимаемых позиций.

Военные поведали, что за прошлые сутки россияне совершили 4 безуспешных штурма позиций ВСУ на левобережье Днепра.

Украине военные продолжают активными действиями наносить России урон в живой силе и технике, истощают ее вдоль всей линии фронта.

Кроме этого, за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава России.

Также подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивным системам залпового огня БМ-21 «Град», 2 артиллерийским средствам, 2 пунктам управления, 1 складу боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы России.

Ранее мы писали, что президент Аргентины хочет организовать саммит по Украине.