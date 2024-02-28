В МИД Франции объяснили, в какой роли иностранные войска могут находиться на территории Украины

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассказал о роли Парижа в Украине и заявил, что рассматривает возможность «новых действий» на украинской территории, «не переходя порог воинственности». Об этом сообщает BFM TV.

«Перед лицом российских атак и дестабилизации Европы нам необходимо рассмотреть новые действия в поддержку Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям», — заявил он.

По словам министра, для некоторых действий в Украине могут понадобится иностранные войска.

«Я имею в виду, в частности, разминирование, кибер-операции и производство оружия на украинской территории. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории, не переходя порога воинственности. Ничего нельзя исключать. Эта война может закончиться в любой момент, если Россия решит вывести свои войска из Украины», — подчеркнул Сежурне.

Напомним, Кремль пригрозил НАТО в ответ на слова Макрона.