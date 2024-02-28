Кремль пригрозил НАТО в ответ на слова Макрона

В России отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских войск в Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответным «прямым столкновением» РФ и НАТО. Об этом сообщают РосСМИ во вторник, 27 февраля.

По его словам, Москве известно о том, что в Европе обсуждалась тема отправки иностранных военных в Украину.

«Если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО», — заявил спикер российского президента.

Песков также отметил, что обсуждение на Западе возможности отправки войск в Украину — «важный и новый элемент».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем нельзя исключить и отправки в Украину западных военных.

Напомним, Макрон подтвердил, что страны Запада могут отправить свои войска в Украину.