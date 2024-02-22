Главный оппозиционер Польши «наехал» на Украину

Председатель главной оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сделал резонансное заявление по поводу Украины. Политик считает, что проблемы нашей страны угрожают местному сельскому хозяйству.

Он сказал: «Я понимаю, в какой ситуации находится в данный момент Украина. Знаю, что сейчас нужно поступать способом, предусматривающим эту ситуацию. Однако это не означает, что мы можем довести до глубокой дестабилизации ситуации в нашей стране, до разорения очень важной части нашей экономики и нашей жизни, скажу честно».

По его словам, в будущем наши страны должны заключить специальный договор по вопросу сельского хозяйства.

Оппозиционер отметил: «Мы еще в апреле прошлого года решились на действия, противоречащие правилам ЕС – национальное эмбарго на ввоз четырех видов украинского зерна, так как попросту не было иного выхода, и обещали, что после окончания войны мы будем заключать какой-то базовый польско-украинский трактат, где будут обеспечены интересы польского сельского хозяйства».

Политик резюмировал: «При полном открытии границы польское сельское хозяйство попросту перестанет существовать, по крайней мере в его огромной части, так как не в состоянии выдержать конкуренции с украинским сельским хозяйством по понятным причинам».

Ранее в польском правительстве пригрозили новыми ограничениями на импорт продукции из Украины.