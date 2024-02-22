Россия готовит территориальные претензии к США, — The Moscow Times

Россия рассматривает возможность отказа от выполнения советско-американского «соглашения Шеварднадзе — Бейкера», согласно которому было разграничено морское пространство Берингова пролива. Об этом в среду, 21 февраля, пишет The Moscow Times со ссылкой на члена комитета по международным делам Розу Чемерис.

Указывается, что подписанный в 1990 году договор, согласно которому США получили около 30 тысяч кв. км исключительной экономической зоны СССР и более 40 тысяч кв. км шельфа, в ближайшее время может быть денонсирован.

«Следующим (на денонсацию) будет соглашение о сотрудничестве по Берингову проливу, заключенное в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером», — заявила Чемерис.

Как сообщает издание, ее слова подтвердил заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов, также присутствовавший на заседании.

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Напомним, в США отреагировали на посягательство Путина на Аляску.