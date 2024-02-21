Синоптики проинформировали украинцев, какой будет погода под конец этой рабочей недели

В ближайшие дни, под конец нынешней рабочей недели, погода не порадует украинцев. Как говорят синоптики, ожидаются осадки.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 22 февраля, в восточных областях и в Карпатах пройдет небольшой мокрый снег. Ночью будет 1-6 мороза, днем от минус 2 до плюс 3.

На остальной территории нашей страны ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в южных областях без осадков. Ночью от 2 мороза до 3, днем плюс 3-8. На Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях прогреется до 11 тепла.

Ночью и утром в юго-западной части страны местами туман, на северо-востоке местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве завтра ночью пройдет небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 1-3 тепла, днем плюс 6-8.

В пятницу, 23 февраля, в должно быть без осадков, только в Карпатском регионе местами небольшой дождь, на высокогорье с мокрым снегом. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью от 5 мороза до 0, днем плюс 3-8. На остальной территории нашей страны ночью 1-6 тепла, днем плюс 7-12, в юго-западных областях аж до 16 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью 3-5 тепла, а днем плюс 9-11.

Ранее стало известно, будет ли радовать погода украинцев в обозримом будущем.