Максим Кузьминов: испанцы подтвердили убийство летчика, угнавшего в Украину российский вертолет

Испанская полиция подтвердила, что российский лётчик Максим Кузьминов, угнавший в Украину вертолет, был недавно убит. Об этом сообщает The New York Times.

Два сотрудника испанской полиции, знакомые с делом, сообщили, что тело Максима Кузьминова было обнаружено в прибрежном городе Вильяхойоса неделю назад.