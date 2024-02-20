Максим Кузьминов: испанцы подтвердили убийство летчика, угнавшего в Украину российский вертолет

Польские протестующие намерены до апреля блокировать границу с Украиной
Польские «фермеры» ужесточили блокирование движения на границе с Украиной
В Донецке слышны взрывы. Виден дым в районе здания «правительства „ДНР“»
Поляки на границе высыпали украинское зерно из вагона
В центре Киева произошла стрельба в отеле. Есть раненый
Украина может получить более современные ракеты ATACMS, — СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 404 950 солдат
Зеленский посетил позиции украинских воинов под Купянском
Названа страна, которая может следующей подписать соглашение о гарантиях безопасности с Украиной
ВСУ сбили еще два вражеских самолета на востоке