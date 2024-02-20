Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция «готовит госпереворот» в 2025 году

Находящиеся за рубежом оппозиционеры прорабатывают три основных сценария дестабилизации обстановки в Беларуси. Об этом заявил на совещании с руководителями органов обеспечения национальной безопасности самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«В ближайшее время пройдут важнейшие для страны мероприятия: единый день голосования, формирование Всебелорусского народного собрания. Нас снова попытаются расшатать. Это очевидно. Схема не изменится. Но мы должны быть готовы к тому, что они придумают новые триггеры для дестабилизации общества», — заявил он.

Первым он упомянул сценарий, который назвал самым желанным для оппозиции.

«Это организация государственного переворота или насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании. Но при этом сами оценивают его как маловероятное. Реальных предпосылок для раскачки ситуации по аналогии с 2020 годом они пока не видят», — считает Лукашенко.

Второй сценарий — использование текущей избирательной кампании как репетиции и начальный этап для подготовки к перевороту во время президентских выборов в 2025 году, и во исполнение этого сценария «будут использованы все силы оппозиции».

«Третий сценарий резервный — длинная игра с широким привлечением инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий», — заявил он.

Напомним, Лукашенко запретил судить себя после своей отставки.