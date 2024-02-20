В Красном Кресте назвали количество людей, которые из-за войны считаются без вести пропавшими

Из-за войны в Украине 23 тысячи человек являются без вести пропавшими. Правозащитники пытаются выяснить их судьбу. Об этом сообщает международный комитет Красного Креста.

«Из всех неописуемых потерь и страданий наибольшую боль наносит развод семьи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что через два года после начала вторжения РФ в Украину гуманитарные потребности продолжают расти, в частности для миллионов перемещенных лиц.

Глава Бюро центрального агентства розыска Дусан Вуджасанин заявил, что семьи имеют право знать судьбу своих родственников и, по возможности, поддерживать с ними связь.

До конца января 2024 года Красный Крест помог 8 000 семьям получить информацию о судьбе или местонахождении их пропавших без вести близких.

А в течение последних двух лет Красный Крест получил более 115 000 обращений, которые разыскивают своих пропавших без вести родственников.

Напомним, жертвами войны в Секторе Газа стали уже 29 195 человек.