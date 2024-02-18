Планета Фаэтон существует? На это намекают образцы с астероида Бенну

Начали приходить первые отчёты исследователей образцов, взятых с астероида Бенну. Главная на сегодня сенсация была озвучена в публикации space.com недельной давности. Исследователи заявили об обнаружении фосфатной корки.

Выяснилось, что образцы астероида имеют фосфатную корку, никогда ранее не встречавшуюся в метеоритах. Ранее такие высокие концентрации фосфатов были обнаружены во внеземемных мирах, как например спутник Сатурна Энцелад. Образы астероида содержат фосфаты, ключевой строительный блок жизни, и их уровень намного выше, чем в земных океанах.

Также образцы Бенну содержат большое количество воды, заключённой в минералах, таких как глины, а также богаты углеродом, азотом, серой и фосфором.

Данные результаты возродили в околонаучных кругах легенду о Фаэтоне. Если к концу прошлого века вероятность существования когда либо планеты между орбитами Марса и Юпитера была полностью маргинализирована (масса всех тел в поясе астероидов составляет лишь около 0,05 % массы Земли, а основной модели, как и модели Ниццы, соответствует карликовая Церера), то теперь набирает популярность версия поглощения большей части якобы разрушенной планеты Юпитером.

Насколько эта смелая гипотеза может быть реальной, станет понятней в марте, когда собранные данные по итогам первых полутора месяцев изучения материалов с астероида Бенну будут подробно описаны на 55-й конференции по лунным и планетарным наукам.

Ранее астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид