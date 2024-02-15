Умеров рассказал о результатах «Рамштайна-19»

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-19») закончилось и на нем обсуждали вопросы усиления ПВО, дронов и артиллерийских систем. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним», — говорится в заявлении.

Отмечается, что официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

«15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство», — добавил Умеров.

По словам министра, артиллерийские системы и снаряды — на повестке дня. В частности, совместное производство.

«Работаем над этим, уже есть результаты», — написал он.

Что касается истребителей F-16, то в этом вопросе все идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами.

«Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем», — написал Умеров.

Он уточнил, что сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились — Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

К вопросу разминирования, по словам Умерова, присоединилось официально 20 стран, а лидерство взяла на себя Литва.

Напомним, Столтенберг продолжает давить на США по поводу помощи Украине.