РФ может влиять на топ-чиновника Минобороны Украины Жумадилова, он сам дал оккупантам свои данные, – СМИ

Российские спецслужбы могут оказывать влияние на главу «Агентства закупок в сфере обороны» (ГП «Государственный оператор тыла») Арсена Жумадилова, который контролирует все закупки Министерства обороны для ВСУ, кроме оружия. Об этом сообщило издание Znaj.ua.

Как выяснилось, супруга топ-чиновника Украины в 2021 году сознательно стала гражданкой России. На тот момент Жумадилов уже занимал другую высокую государственную должность в Украине — был генеральным директором ГП «Медицинские закупки».

«Получилось так, что стратегическое госпредприятие в оборонной сфере Украины сейчас возглавляет человек, который сам вложил в руки спецслужб РФ рычаг влияния на себя. Звучит как абсурд», — говорится в публикации.

Кроме того, в 2018 году чиновник получил право пользования на дом площадью 110 м кв. в оккупированном Крыму.

Дом приобрел брат Арсена, Мурат Жумадилов, который ведет бизнес в оккупированном Крыму и платит налоги террористическому государству.

Нынешний топ-чиновник Минобороны Украины также имеет право на пользование домом. Вероятно, для этого Жумадилов оформлял документы через российские реестры и предоставил свои данные оккупационным властям Крыма.

«Когда в октябре прошлого года заместитель министра представлял новоиспеченного руководителя „Агентства закупок в сфере обороны“, то заверил, что тот прошел все необходимые проверки. Впрочем, заместитель министра не учел конфликта интересов, который возник с назначением Жумадилова. Это конфликт между личной жизнью такого важного чиновника и национальной безопасностью во время войны», — говорится в материале.

Сейчас к Жумадилову также есть немало вопросов. Например, новосозданное Агентство завышает цены на лоты.

В октябре МО покупало бронежилеты по 24 930 грн за штуку. В январе Агентство заказало те же бронежилеты уже по 26 570 грн за штуку. При этом поставщика бронежилетов не меняли.

Агентство заинтересовано в более дорогих покупках, так как получает комиссию из каждого контракта в размере 0,4%.

В этом году Жумадилов распорядится 95 млрд грн — именно таков бюджет госпредприятия на 2024 год. Комиссия за услуги Агентства составит сотни миллионов гривен.

Вдобавок к этому чиновники Агентства получают неплохие зарплаты. Только Жумадилов имеет официальный оклад в 194 тыс. грн в месяц, без учета премий.



На командировках сотрудники Агентства также не экономят: на билеты, гостиницы, аренду авто и «подобные услуги» в этом году заложили более 29 млн грн бюджетных средств. А на Новый год для работников закупили подарки на почти 100 тыс. грн, при том что они только-только начали работать.