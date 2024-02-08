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Новости > Си Цзиньпинь обсудил с Путиным общее будущее

Си Цзиньпинь обсудил с Путиным общее будущее

Александр Панько
08.02.24 14:43
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Си Цзиньпинь обсудил с Путиным общее будущее

Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры. Они обсудили общее будущее стран. Об этом сообщает BJnews.

Си отметил, что за минувший год он дважды встречался с Путиным и они достигли многих важных консенсусов.

«В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Оглядываясь на пройденный путь, мы вместе пережили множество бурь. В будущем перед китайско-российскими отношениями открываются новые возможности для развития. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы продолжать поддерживать дух взаимной поддержки и дружбы поколений и вместе писать новую главу в китайско-российских отношениях», — заявил он.

При этом Си подчеркнул, что обе стороны должны «тесно сотрудничать в стратегическом плане, защищая суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран, и решительно противостоять вмешательству внешних сил в их внутренние дела».

«Стороны должны культивировать новую кинетическую энергию для сотрудничества между двумя странами, поддерживать стабильность цепочки поставок промышленной продукции», — заявил лидер Китая.

Он добавил, что Пекин и Москва должны поддерживать Казахстан в проведении в этом году саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), «укреплять единство и взаимное доверие, обеспечивать региональную безопасность и стабильность, а также общие интересы стран региона».

В свою очередь Путин отметил, что благодаря «совместным усилиям» двух сторон российско-китайские отношения достигли «беспрецедентно высокого уровня».

В то же время Путин заявил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», выступает «против любых опасных провокаций Китая по тайваньскому вопросу и считает, что любые попытки помешать мирному воссоединению Китая не увенчаются успехом».

Напомним, Путин привез в Китай ядерный чемоданчик.

Тэги: Китай, Владимир Путин, Россия, Си Цзиньпин

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