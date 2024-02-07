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Новости > Усик рассказал, как отреагировал на травму Фьюри

Усик рассказал, как отреагировал на травму Фьюри

Александр Панько
07.02.24 16:53
137
Усик рассказал, как отреагировал на травму Фьюри

Александр Усик с улыбкой воспринял новость о травме во время спарринга своего следующего соперника Тайсона Фьюри. Об этом рассказал сам чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

По словам украинского боксера, он не стал сокрушаться, ведь так легче жить.

«Мне сказали это после того, как я уже вышел с ринга. Я оттренировался 12 раундов спаррингов, мы проделали невероятную работу. И потом Сергей Сергеевич Лапин подошел, немного с улыбкой, немного напряженный, и сказал, что у нас такие новости. Я неимоверно улыбнулся и пошел тренироваться дальше. И это улыбка не с Тайсона Фьюри, это моя улыбка. Потому что мне легче. Когда я улыбаюсь, я свободен. Если вы попытаетесь просто улыбаться ни над чем, вы поймете, насколько жизнь прекрасна», — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако он был отложен из-за рассечения, которое британец получил в спарринге. Теперь поединок назначен на 18 мая в Саудовской Аравии.

Тэги: бокс, спорт, Тайсон Фьюри, Александр Усик

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