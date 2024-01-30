Госдолг Украины основательно вырос по итогам 2023-го года

Министерство финансов поведало, что происходит с государственным и гарантированным государством долг Украины. Появились данные по итогам 2023-го года.

Сообщается, что он составил 5 519,48 миллиарда гривен (145,32 миллиарда долларов).

В прошлом году сумма долга выросла в гривневом эквиваленте на 1 444 миллиарда гривен (на 35,4%) или на 33,87 миллиарда долларов (30,4%) в долларовом.

Финансисты говорят, что такая разница обусловлена ростом курс доллара к гривне.

Уточняется, что средний курс составил 36,57 гривен за доллар – это сразу на 13,1% выше, чем в позапрошлом году.

Ранее украинцев предупредили об умеренном росте цен.