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Новости > Винс Макмэн: звезда рестлинга уволился из WWE после того как покакал на голову подчиненной Джанель Грант

Винс Макмэн: звезда рестлинга уволился из WWE после того как покакал на голову подчиненной Джанель Грант

Агата Кловская
28.01.24 14:56
197
Винс Макмэн: звезда рестлинга уволился из WWE после того как покакал на голову подчиненной Джанель Грант

Промоутер и звезда рестлинга Винс Макмэн подал в отставку с поста председателя компании TKO Group Holdings, которая владеет World Wrestling Entertainment (WWE), после обвинений в сексуальных преступлениях.

25 января, экс-сотрудница WWE Джанель Грант подала в суд на Макмэна и Джона Лауринайтиса, бывшего генменеджера компании. Она обвинила их в сексуальном и эмоциональном насилии, нарушении закона о торговле людьми и нанесении побоев.

«Судебный иск Грант изобилует ложью. Из уважения к WWE, члена правления компании и акционерам, всем сотрудникам и звездам, которые помогли сделать из WWE мирового лидера, я решил уйти с поста исполнительного председателя совета директоров. Решение вступает в силу немедленно», — заявил Винс Макмэн.

Грант в WWE, по её словам, занимала фиктивную должность «администратора‑координатора». В иске Джанель обвиняет Винса Макмэна в том, что он многократно подвергал ее сексуальному насилию и побуждал заниматься сексом с другими руководителями WWE и звездами рестлинга. Описывая один из инцидентов сексуального характера, она рассказала, что Макмэн испражнился ей на голову во время полового акта втроем с участием Лауринайтиса.

Справка. WWE — крупнейший в мире рестлинг‑промоушн, который был основан Макмэном в США в 1953 году.

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Тэги: WWE, Винс Макмэн, Джанель Грант

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