Зарабатываешь от 20 тыс грн? Плати не 1,5%, а 3% военного сбора, - Роксолана Пидласа

Для финансирования процесса мобилизации в Украине необходимо повышение налогов. Поэтому украинцы, получающие зарплаты от 20 тысяч, могут в скором времени платить военный сбор не 1,5%, а 3%.Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

«Когда мы говорим о повышении таких налогов, я лично занимаю жесткую позицию, что мы должны говорить о прогрессивных ставках. Если вы зарабатываете меньше всего, вы не должны платить больше даже сейчас, но если вы зарабатываете, например, от 20 тыс. грн, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. Это было бы справедливо», — считает глава Комитета ВР по бюджету.

Также она предлагает ввести налог на роскошь, поскольку в Украину продолжают завозить дорогостоящую технику и автомобили.

«Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов ежемесячно мы импортируем. Если это новый iPhone за 60-70 тыс. грн, то он может облагаться налогом дополнительно», — подытожила Роксолана Подласа.