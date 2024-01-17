Украинцев предупредили о дефиците в энергосистеме

В энергосистеме Украины возник дефицит. Диспетчерский центр «Укрэнерго» оценивает его в 5%, сообщила компания в среду, 17 января.

Указано, что дефицит будет сохраняться в течение дня — с 8:00 до 20:00 — на фоне ощутимого похолодания: от −3°C 16 января до −7°C сегодня, 17 января.

«Возникновение дефицита электроэнергии в энергосистеме означает, что когда из-за похолодания потребление электроэнергии стремительно растет, электростанциям трудно так же быстро увеличить ее производство. И здесь, в период с 8:00 до 20:00, очень важна помощь потребителей — сознательное пользование мощными электроприборами, в частности, обогревателями и кондиционерами, уменьшит рост потребления, соответственно уменьшится нагрузка на электростанции», — говорится в сообщении.

При этом сейчас производимой электроэнергии хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей. Вчера в аварийный ремонт вышли два блока теплоэлектростанций. Возвращен в работу после ремонта один блок.

Сегодня осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Молдовы объемом 3764 МВт·ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 626 МВт. Экспорт не ведется.

По состоянию на утро среды из-за непогоды остаются обесточенными более 10 населенных пунктов в Кировоградской области. Ремонтные бригады облэнерго работают круглосуточно. Восстановление задерживается из-за большого количества повреждений.

Из-за технических нарушений обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской областей. Там продолжаются восстановительные работы.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 380 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Кировоградской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним, украинцев заверили, что проблем с отоплением в стране нет.