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Новости > Потребление электроэнергии бьет рекорды, — «Укрэнерго»

Потребление электроэнергии бьет рекорды, — «Укрэнерго»

Агата Кловская
08.12.23 11:49
104
Потребление электроэнергии бьет рекорды, — «Укрэнерго»

Главное: Накануне в энергосистеме Украины был зафиксирован рекордно высокий уровень потребления. Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме снова привлекается аварийная помощь от Румынии и Польши.

Детали: В Украине потребление электроэнергии второй день подряд держится на рекордном уровне. Об этом сообщило «Укрэнерго» в пятницу, 8 декабря.

Указано, что вчера в энергосистеме утром был зафиксирован рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления. А суточный максимум потребления вчера был на 4% выше соответствующего показателя 6 декабря.

Сегодня утром «Укрэнерго» снова фиксирует высокий уровень потребления, почти равный вчерашнему рекорду. Компания призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме.

«Для того, чтобы удовлетворить рост спроса на 4%, в энергосистеме должно дополнительно заработать три блока теплоэлектростанций. Но на электростанциях пока нет свободных мощностей», — говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что вчера из-за российских обстрелов в очередной раз пострадала одна из ТЭС в восточном регионе. При этом в другом регионе в аварийный ремонт из-за замечаний к работе оборудования вышел один из энергоблоков. Еще на некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме «Укрэнерго» сегодня снова привлекает аварийную помощь от Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт. Это экстренная мера для балансировки энергосистемы.

В то же время, лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Вместе с тем в сетях облэнерго из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов в Днепропетровской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 479 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.

Сегодня Украина ведет импорт электроэнергии в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Его общий объем 2193 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 589 МВт. Экспорт сегодня отсутствует.

В тему: Похолодание добавило проблем с электричеством в Украине.

Тэги: общество, электроэнергия, дефицит, Укрэнерго, новости Украины

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