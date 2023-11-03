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Новости > Погода изрядно подпортит украинцам выходные

Погода изрядно подпортит украинцам выходные

Агата Кловская
03.11.23 14:57
154
Погода изрядно подпортит украинцам выходные

Главное: Погода в Украине испортит все выходные. Синоптик рассказала, каким регионам не повезет больше всего.

Детали: Погодой на выходных 4-5 ноября в Украине будет «руководить» атмосферный фронт, характеризующийся обычно дождями: в субботу их будет много, в воскресенье — меньше. Об этом синоптик Наталка Диденко написала у себя в Facebook.

4 ноября будет много дождей в Украине, но не везде.

«Завтра атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север, Винницкую и Черкасскую области. Пройдут умеренные дожди», — рассказала синоптик.

При этом, по данным Диденко, пасмурная влажная погода будет сопровождаться сильным ветром и кое-где штормовыми порывами до 15-20 м/с.

«На остальной территории — восток, юг, Полтавская область, Днепр и Кропивницкий с районами — попадут в субботу в сухую воздушную массу, без осадков. Однако и здесь ожидается сильный ветер южных направлений. Будьте осторожны!», — отметила синоптик.

В субботу на большинстве территории — +14...+19 градусов;

— на юге +20...+25 градусов;

— на северо-востоке +10....+13 градусов.

5 ноября дожди наиболее вероятны в западных областях Украины. На остальной территории без осадков.

В течение дня будет +14...+19 градусов, на юге +19...+22 градуса.

4 ноября будет дождь, будет завивать сильный ветер, особенно во второй половине дня и вечером. Возможны штормовые порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха около +14 градусов.

А 5 ноября дождь прекратится, температура воздуха подскочит до +17 градусов. Хотя останется порывистый ветер южного происхождения.

Уже с 7 ноября в Украине ожидается очередная волна похолодания. Но оно не будет «настоящим». А серьезно похолодает уже с 12 ноября.

В тему: Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ноябре.

Тэги: общество, погода, выходные, новости Украины

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