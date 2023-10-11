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Новости > Британская разведка озвучила серьезную проблему в российской армии

Британская разведка озвучила серьезную проблему в российской армии

Александр Панько
11.10.23 15:57
159
Британская разведка озвучила серьезную проблему в российской армии

Главное: В армии РФ наблюдается кризис с психическим здоровьем солдат. Проблема обостряется из-за невозможности обеспечить достаточную ротацию и восстановление сил.

Детали: Российская армия столкнулась с кризисом психического здоровья личного состава. В декабре 2022 года психологи РФ обнаружили около 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), сообщило Министерство обороны Великобритании.

В настоящее время эта цифра почти наверняка больше, поскольку российские военные не могут обеспечить достаточную ротацию и восстановление сил.

«На проблему обращали внимание многие командиры, в том числе бывший генерал-майор 58-й общевойсковой армии Иван Попов, который был освобожден от командования в июле 2023 года. Есть дополнительные признаки того, что врачи в России отправляют на фронт непригодных к войне военных», — подчеркнули в британской разведке.

По ее данным, в 2023 году количество апелляционных исков против российских военно-врачебных комиссий было выше, чем в прошлом. В то же время многие дела были отклонены, а иски оставлены без рассмотрения.

«Из-за недостаточной заботы о психическом здоровье и подготовке солдат, боевая эффективность России продолжает оставаться на низком уровне», — подытожили в Минобороны Британии.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 283 900 солдат.

Тэги: Россия, армия, военные, проблема, солдаты, британская разведка

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