Ученые назвали самого умного человека в истории

Главное: Исаак Ньютон назван учеными самым умным человеком в истории. Наследие этого человека продолжает вдохновлять ученых и мыслителей и сегодня, служа свидетельством того, что стремление человека к знаниям, творчеству и гениальности неизбежно влияет на мир.

Детали: Ученые назвали сэра Исаака Ньютона самым умным человеком в мире. Об этом пишет Big Think.

«По-настоящему умный человек обладает огромным объемом информации по разным темам. Творчество также играет важную роль; творческие мыслители могут видеть возможности там, где другие видят тупик. IQ Исаака Ньютона остается загадкой, поскольку в 17 веке не существовало тестов на определение интеллекта. Но можно с уверенностью сказать, что заполнение овалов в тестах с несколькими вариантами ответов было не в его стиле. Он, скорее всего, закончил бы его через несколько минут, а затем потратил бы лишнее время на усовершенствование вопросов», — говорится в сообщении.

По данным исследователей, Ньютона отличает не только его интеллект, но и глубокие знания и творческие способности.

Сэр был настоящим эрудитом, овладел физикой, математикой и теологией. Также он известен своей верностью религии и алхимией.

«Что действительно отличает Ньютона из других, так это его непревзойденный творческий потенциал. Он изобрел важные инструменты и устройства, которые произвели революцию в науке. Для изучения ускорения он создал производную — фундаментальное понятие в математике. Он также разработал интегрирование, еще один важный инструмент вычислений, чтобы находить площадь криволинейных поверхностей. Эти инновации не существовали до того, как Ньютон воплотил их в жизнь», — говорят эксперты.

Они назвали Ньютона квинтэссенцией эрудита и творческого гения и примером идеала разумного человека.

«Его вклад в науку, математику, теологию и другие области остается беспрецедентным. Однако его чрезвычайный интеллект был добыт большой ценой личных трудностей, что подчеркивает, что гений часто приходит с собственным набором вызовов», — резюмировали ученые.

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