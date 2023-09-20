Нагорный Карабах капитулировал и признал власть Азербайджана

Главное: Нагорный Карабах объявил капитуляцию. С 12.00 прекращены боевые действия. 21 сентября с Азербайджаном будет обсуждаться обеспечение прав и безопасности армян Карабаха.

Детали: Нагорный Карабах фактически объявил капитуляцию. Достигнуто соглашение о прекращении огня в Карабахе с 13:00 20 сентября 2023 года (12 часов по Киеву).

В заявлении непризнанной республики говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с его территории.

«В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог», — говорится в заявлении непризнанной республики.

В связи с этим власти Карабаха «принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня».

Вопросы с Азербайджаном стороной об обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече в городе Евлах 21 сентября.