Уехавших за границу уклонистов могут экстрадировать

Главное: Украинские правоохранители практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, выехавших за границу по поддельным документам ВЛК.

Детали: Мужчин, которые выехали за границу с помощью поддельных справок о «непригодности» к мобилизации, могут экстрадировать в Украину и наказать их в соответствии с законодательством. Об этом в четверг, 31 августа, заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, сообщает Суспільне.

«Люди платили от трех тысяч долларов до 15 тысяч долларов за то, чтобы сделать себе документ, который временно не позволяет быть призванным в армию, или на постоянной основе запрещает туда идти, то есть с помощью степени инвалидности», — пояснил нардеп.

По словам Арахамии, на подкуп должностных лиц и медицинских работников украинцы потратили миллионы долларов.

Он подчеркнул, что таких людей следует наказать.

«Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации», — отметил глава фракции.

В то же время он указал, что привлечь к ответственности тех, кто уже уехал сложно.

«Но у нас сейчас сильно усилилось направление международно-правовой помощи. В любой фактически кроме России, возможно, стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они понесли соответствующее наказание», — резюмировал Арахамия.

Он добавил, что правоохранители будут работать над тем, чтобы выдвигать обвинения таким людям.

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