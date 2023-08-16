Цукерберг хочет провести бой в UFC

Главное: Марк Цукерберг серьезно увлекся боями. Он может выступить в UFC.

Детали: Основатель компании Meta Марк Цукерберг может провести бой в UFC. 39-летний миллиардер готов драться с представителем Абсолютного бойцовского чемпионата.

Об этом информировал президент данной организации Дэйна Уайт.

Спортивный чиновник заявил: «Я с первого дня говорил, что Марк очень серьезный парень».

Отмечается: «Он любит спорт и упорно тренируется. Я верю, что он серьезно настроен насчет поединка в UFC».

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