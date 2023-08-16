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Новости > Уровень безработицы в Украине продолжает снижаться

Уровень безработицы в Украине продолжает снижаться

Александр Панько
16.08.23 13:14
189
Уровень безработицы в Украине продолжает снижаться

Главное: В Украине снижается уровень безработицы. До 112,3 тысяч человек.

Детали: В Украине измерили уровень безработицы. По итогам июля он снизился.

Об этом сообщает НБУ.

Информируется, что был обновлен исторический минимум.

Так, в нашей стране было зарегистрировано 112,3 тысячи безработных: 80,5 тысяч женщин и 31,8 тысяч мужчин.

Отмечается, что год назад в Украине было 296,7 тысяч безработных.

В то же время число зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 244,4 до 47,2 тысяч человек.

Резюмируется, что потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 47,5 тысяч, а нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

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Тэги: общество, безработица, экономика, новости Украины

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