Обстрел Покровска: пострадали полицейские и спасатели

Главное: Россия нанесла удар по Покровску. Пострадали десятки полицейских и спасателей.

Детали: Россия снова обстреляла Покровск (Донецкая область). Стало известно о последствиях.

О них поведал Национальной полиции Украины Иван Выговский.

По его словам ранения получили 31 полицейский и семь спасателей ГСЧС.

Информируется: «Все они оказались там, где были нужны, бросили свои силы на спасение людей после первого прилета. Знали, что под завалами пострадавшие – надо реагировать, разбирать, доставать, спасать. И враг прицельно нанес второй удар».

Напомним, что накануне, в понедельник, 7 августа, российские войска нанесли два ракетных удара по центру Покровска, в результате чего были повреждены многоэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины и административные здания.

Глава МВД Игорь Клименко информировал, что известно о семи погибших и 67 раненных: из них 29 работников полиции, семь спасателей и двое детей.

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