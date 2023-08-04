На выходных Украину накроет 40-градусная жара

Главное: На выходных в Украину придет почти 40-градусная жара. Осадки в виде кратковременных дождей пройдут только на западе страны, на остальной территории будет ясно.

Детали: Погода в выходные практически во всех регионах Украины будет очень жаркой, местами рекордно. Дожди ожидаются только в западных областях. Об этом сообщает Sinoptik.ua.

В субботу, 5 августа, в центральных, северных, восточных регионах Украины и на Закарпатье температура днем будет достигать +33...+35°, а жителей южных областей ожидают экстремальные +35...+37°. На западе температурные показатели будут несколько ниже — до +31°.

Дожди с грозами пройдут на Закарпатье, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях. На остальной территории — без осадков.

В воскресенье, 6 августа, сильные дожди «собьют» температуру в западных областях Украины — там ожидается комфортная температура +23...+26°. На Волыни, в Одесской и Хмельницкой областях — +31...+33°. В остальных регионах Украины будет царить жара, местами до +35...+37°.

Осадки в виде кратковременных дождей пройдут только на западе страны, включая Ровенскую, Хмельницкую и Винницкую области, на остальной территории будет ясно.

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