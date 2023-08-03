Зеленский рассказал, сколько государств присоединились к гарантиям безопасности G7

Главное: По словам Владимира Зеленского, к гарантиям G7 присоединились 12 государств. За вторую половину текущего года пакет гарантий безопасности для Украины станет вполне конкретным, заверил глава государства.

Детали: К декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 12 государств. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений в среду, 2 августа.

«Безопасные гарантии для Украины на пути в НАТО... За вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для нашего государства станет вполне конкретным. К Совместной декларации с „Группой семи“ на сегодняшний день присоединились еще 12 стран-партнеров. Это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что уже на этой неделе начнется работа над двусторонними соглашениями с партнерами и первое государство, с которым будет работать Украина — США.

В тему: Зеленский рассказал, когда начнутся учения украинских пилотов на F-16.