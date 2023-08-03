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Новости > Миру предрекли дефицит риса

Миру предрекли дефицит риса

Александр Панько
03.08.23 12:24
117
Миру предрекли дефицит риса

Главное: Мир ожидает дефицит риса. Из-за засухи и мер по экономии воды в Таиланде.

Детали: Миру угрожает дефицит риса. Об этом информирует CNBC.

Он может возникнуть засухи и мер по экономии воды в Таиланде.

Сообщается, что эта страна сейчас переживает период с небольшим количеством осадков: в этом месяце они составляют 60% от нормы.

Отмечается: «Чтобы сберечь воду для потребления, Управление национальных водных ресурсов призвало фермеров страны перейти к выращиванию культур, которые потребляют меньше воды и которые можно быстро собрать».

Уточняется, что речь идет о многолетних культурах, в то время как рис относится к однолетним.

Эксперты говорят, что на каждый килограмм выращенного неочищенного риса требуется в среднем 2500 литров воды. Для сравнения, альтернативным культурам (например, просу), необходимо от 650 до 1200 литров воды на то же количество собранного урожая.

Поясняется, что из-за намерения властей Таиланда экономить воду поставки риса на мировой рынок могут сократиться, что особенно критично в условиях запрета Индии на экспорт белого риса, говорится в статье.

Ранее в июле Индия запретила экспорт белого риса, не относящегося к классу басмати. Это шаг, направленный на обеспечение адекватной доступности на внутренних рынках.

Добавим, что в конце прошлого месяца биржевая стоимость риса в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигла 572 долларов за тонну, что стало рекордом за три года.

В тему: Апельсиновый сок станет дефицитным из-за неурожая.

Тэги: Индия, Таиланд, мир, экономика, дефицит, рис

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