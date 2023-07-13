Кандидат в президенты США от демократов выступил против принятия Украины в НАТО

Главное: Роберт Кеннеди-младший выступил против членства Украины в НАТО. Говорит, что это приведет к войне с Россией.

Детали: Кандидат в президенты США от Демократической партии 69-летний Роберт Кеннеди-младший сделал громкое заявление. Он раскритиковал возможность вступления Украины в НАТО.

В его канцелярии отметили, что политик «выступает против членства Украины в НАТО».

Отмечается: «Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту».

Так, по мнению кандидата на пост главы государства, сегодня «следует работать над деэскалацией конфликта, целью которой будет мир путем переговоров, который уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон».

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