Главное: Британская разведка назвала причину высокой смертности российских солдат в Украине. До 50% смертей можно было бы предотвратить.

Детали: Высокая смертность среди раненых в Украине российских военных вызвана ненадлежащей медицинской помощью. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, у России возник кризис военного медицинского обеспечения, поскольку как в среднем в течение 17 месяцев ежедневно поражались около 400 человек.

По данным британской разведки, приток военных, вероятно, подорвал нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных районах вблизи Украины. Вполне вероятно, что многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров.

По утверждению начальника учебного отдела боевой медицины роты Калашникова, вполне вероятно, что до 50% смертей в ходе боевых действий в России можно было бы предотвратить с помощью надлежащей первой помощи.

«Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной предотвратимых смертельных случаев и ампутаций», — говорится в сообщении Минобороны Британии.

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