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Новости > Дэниэл Рэдклифф отказался сниматься в сериальной экранизации «Гарри Поттера»

Дэниэл Рэдклифф отказался сниматься в сериальной экранизации «Гарри Поттера»

Агата Кловская
15.06.23 23:18
47
Дэниэл Рэдклифф отказался сниматься в сериальной экранизации «Гарри Поттера»

Главное: Дэниэл Рэдклифф не будет сниматься в сериальной экранизации «Гарри Поттера». Актер считает, что ему не место в перезапуске.

Детали: Актер Дэниэл Рэдклифф не собирается появляться в сериальной экранизации «Гарри Поттера» даже в качестве камео. Об этом пишет Deadline.

Актер считает, что ему не место в перезапуске, хотя признал, что это решение не понравится его фанатам, привыкшим видеть Рэдклиффа в роли юного волшебника.
 
Дэниэл Рэдклифф также выразил понимание относительно решения студии снять новую адаптацию книги.
 
Также Дэниэл Рэдклифф подчеркнул, что франшиза остается популярной и востребованной, и новый проект может заинтересовать поклонников.

Тэги: Гарри Поттер, кино, Дэниэл Рэдклифф

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