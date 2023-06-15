Дэниэл Рэдклифф отказался сниматься в сериальной экранизации «Гарри Поттера»

Главное: Дэниэл Рэдклифф не будет сниматься в сериальной экранизации «Гарри Поттера». Актер считает, что ему не место в перезапуске.

Детали: Актер Дэниэл Рэдклифф не собирается появляться в сериальной экранизации «Гарри Поттера» даже в качестве камео. Об этом пишет Deadline.

Актер считает, что ему не место в перезапуске, хотя признал, что это решение не понравится его фанатам, привыкшим видеть Рэдклиффа в роли юного волшебника.

Дэниэл Рэдклифф также выразил понимание относительно решения студии снять новую адаптацию книги.

Также Дэниэл Рэдклифф подчеркнул, что франшиза остается популярной и востребованной, и новый проект может заинтересовать поклонников.