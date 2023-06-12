Тилль Линдеманн: солиста Rammstein обвинили в непристойностях

Главное: Солиста Rammstein Тилля Линдеманна обвинили в непристойном поведении в 2010 году.

Детали: Солиста Rammstein Тилля Линдеманна обвинили в непристойном поведении. Об этом пишет Bild.

Публично высказался Даниэль Желинас — бывший глава крупного канадского фестиваля. По его организатора, в 2010 году представители Rammstein «искали девушек для афтепати».

«Мы никогда не видели такого раньше, сотрудники фестиваля были возмущены», — заявил Желинас.

Впрочем, несмотря на скандал, Rammstein еще раз выступили на фестивале 6 лет спустя.