Епархии УПЦ Волыни передали более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона

Главное: В Херсон в Свято-Духовский кафедральный собор доставили гуманитарный груз от Волынской, Владимиро-Волынской, Ровенской и Житомирской епархий.

Детали: Благодаря духовенству, верующим и небезразличным людям удалось собрать более 20 тонн гуманитарной помощи, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресслужбу Херсонской епархии.

Овощи, крупы, консервацию, одежду, было доставлено трудами настоятеля ставропигиального Свято-Благовещенского храма Луцка протоиереем Владимиром Литвенчук и клириком Волынской епархии протоиереем Николаем Омельчук.

Прихожанами и волонтерами епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Херсонской епархии Константином Мелькумовым и Марией Бедовской продукты пытания были розданы жителям Херосна.

«Всем владыкам, священникам, прихожанам — поклон за доброту, любовь и заботу о людях. Приятно и важно, что одни украинцы заботятся о других, совершая дела милосердия, заповеданные Господом. И создают этим мосты понимания и уважения между областями. А также создают позитивный имидж Украины, внутри и снаружи ее. Слава Богу и благодарность всем», — поделился один из организаторов сбора архимандрит Онуфрий (Куц).

Более 1000 херсонцев пришли за гуманитарной помощью, а также получили продуктовые наборы, собранные волонтерами.

«За 2 часа наша команда совместно с добровольцами помощниками во главе архимандрита о.Афанасия (Бурдюх) накормили 2000 жителей Херсонщины и раздали 20 тонн овощей и другой помощи, которую нам привезли наши друзья-священники», — делится волонтер Мария Бедовская.

«Управляющий Херсонской епрхией митрополит Иоанн выражает искреннюю благодарность митрополиту Житомирскому и Новоград-Волынскому Никодиму, митрополиту Владимир-Волынскому и Ковельскому Владимиру, архиепископу Волынскому и Луцкому Нафанаилу, архиепископу Ровенскому и Острожскому Пимену, духовенству, верующим и всем, кто приобщился к благому делу для того, чтобы поддержать своих братьев и сестер во Христе», — отметили в Херсонской епархии.

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