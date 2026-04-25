Вкуснейшие рецепты на антиригарной сковороде

Вот несколько вкусных, быстрых и полезных рецептов, специально адаптированных для антипригарных сковород Tescoma. Благодаря качественному покрытию (каменному, титановому или под необработанный камень) вам понадобится минимум масла — блюда получаются сочными, диетическими и с аппетитной корочкой, а мытьё сковороды займёт всего пару минут.
1. Стейк из семги с лимоном и зеленью (10–12 минут)
Идеально для покрытий под натуральный камень — получается красивая рифлёная корочка, как на гриле.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 2 стейка семги (по 150–180 г)
- 1 лимон
- 2 зубчика чеснока
- свежий розмарин или тимьян
- соль, перец, ½ ч.л. оливкового масла
Приготовление: Разогрейте сковороду на среднем огне. Слегка смажьте маслом. Выложите стейки, посолите, поперчите. Жарьте 4–5 минут с каждой стороны. За 2 минуты до готовности добавьте измельчённый чеснок и веточки зелени. Сбрызните лимонным соком. Подавайте с овощным салатом. Почему подходит: Жир стекает в бороздки (на гриль-вариантах), рыба не прилипает, сохраняются все полезные омега-3.
2. Куриные грудки с овощами по-азиатски (15 минут)
Лучше всего на титановом покрытии — можно смело перемешивать и использовать лопатку.
Ингредиенты (на 3–4 порции):
- 500 г куриного филе
- 1 болгарский перец, 1 кабачок, 1 морковь
- 2 ст.л. соевого соуса
- 1 ч.л. мёда, чеснок, имбирь
Приготовление: Нарежьте курицу тонкими полосками, овощи — соломкой. Разогрейте сковороду, добавьте чуть-чуть масла. Обжарьте курицу 5 минут, добавьте овощи и готовьте ещё 7–8 минут, помешивая. В конце влейте соус с мёдом. Почему подходит: Титановое покрытие выдерживает интенсивное перемешивание и высокую температуру, блюдо остаётся сочным и низкокалорийным.
3. Овощи-гриль с брынзой (8–10 минут)
Отлично для любого каменного покрытия — овощи получаются с хрустящей корочкой и сохраняют максимум витаминов.
Ингредиенты (на 2–3 порции):
- 1 баклажан, 2 кабачка, 1 сладкий перец, шампиньоны
- 100 г брынзы или феты
- травы (базилик, орегано), соль, капля масла
Приготовление: Нарежьте овощи кружочками или полосками. Слегка смажьте сковороду. Выложите овощи и обжаривайте 4–5 минут с каждой стороны до полосок. В конце посыпьте раскрошенной брынзой и травами. Почему подходит: Рифлёная поверхность создаёт эффект настоящего гриля без дыма и лишнего жира — идеально для правильного питания.
4. Лёгкий омлет с овощами и моцареллой (7 минут)
Универсальный рецепт для любого антипригарного покрытия Tescoma — ничего не прилипает даже без масла.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 4 яйца
- 1 помидор, горсть шпината или болгарский перец
- 50 г моцареллы
- соль, перец, зелень
Приготовление: Взбейте яйца с солью. На среднем огне разогрейте сковороду, вылейте яичную смесь. Через 1 минуту добавьте нарезанные овощи и кусочки сыра. Накройте крышкой на 3–4 минуты. Посыпьте зеленью. Почему подходит: Даже при минимальном огне покрытие работает идеально — омлет получается воздушным и легко переворачивается.
Полезные советы для антипригарных сковород Tescoma:
- Разогревайте сковороду постепенно на среднем огне.
- Используйте минимум масла (или вообще без него после первого раза).
- Для титанового покрытия можно использовать металлические лопатки.
- После приготовления просто ополосните тёплой водой — покрытие остаётся как новое.
Эти рецепты помогут вам быстро и вкусно кормить семью, сохраняя время и здоровье. Готовьте с удовольствием на своей любимой сковороде Tescoma!