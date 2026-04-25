Вкуснейшие рецепты на антиригарной сковороде

Вот несколько вкусных, быстрых и полезных рецептов, специально адаптированных для антипригарных сковород Tescoma. Благодаря качественному покрытию (каменному, титановому или под необработанный камень) вам понадобится минимум масла — блюда получаются сочными, диетическими и с аппетитной корочкой, а мытьё сковороды займёт всего пару минут.

1. Стейк из семги с лимоном и зеленью (10–12 минут)

Идеально для покрытий под натуральный камень — получается красивая рифлёная корочка, как на гриле.

Ингредиенты (на 2 порции):

2 стейка семги (по 150–180 г)

1 лимон

2 зубчика чеснока

свежий розмарин или тимьян

соль, перец, ½ ч.л. оливкового масла

Приготовление: Разогрейте сковороду на среднем огне. Слегка смажьте маслом. Выложите стейки, посолите, поперчите. Жарьте 4–5 минут с каждой стороны. За 2 минуты до готовности добавьте измельчённый чеснок и веточки зелени. Сбрызните лимонным соком. Подавайте с овощным салатом. Почему подходит: Жир стекает в бороздки (на гриль-вариантах), рыба не прилипает, сохраняются все полезные омега-3.

2. Куриные грудки с овощами по-азиатски (15 минут)

Лучше всего на титановом покрытии — можно смело перемешивать и использовать лопатку.

Ингредиенты (на 3–4 порции):

500 г куриного филе

1 болгарский перец, 1 кабачок, 1 морковь

2 ст.л. соевого соуса

1 ч.л. мёда, чеснок, имбирь

Приготовление: Нарежьте курицу тонкими полосками, овощи — соломкой. Разогрейте сковороду, добавьте чуть-чуть масла. Обжарьте курицу 5 минут, добавьте овощи и готовьте ещё 7–8 минут, помешивая. В конце влейте соус с мёдом. Почему подходит: Титановое покрытие выдерживает интенсивное перемешивание и высокую температуру, блюдо остаётся сочным и низкокалорийным.

3. Овощи-гриль с брынзой (8–10 минут)

Отлично для любого каменного покрытия — овощи получаются с хрустящей корочкой и сохраняют максимум витаминов.

Ингредиенты (на 2–3 порции):

1 баклажан, 2 кабачка, 1 сладкий перец, шампиньоны

100 г брынзы или феты

травы (базилик, орегано), соль, капля масла

Приготовление: Нарежьте овощи кружочками или полосками. Слегка смажьте сковороду. Выложите овощи и обжаривайте 4–5 минут с каждой стороны до полосок. В конце посыпьте раскрошенной брынзой и травами. Почему подходит: Рифлёная поверхность создаёт эффект настоящего гриля без дыма и лишнего жира — идеально для правильного питания.

4. Лёгкий омлет с овощами и моцареллой (7 минут)

Универсальный рецепт для любого антипригарного покрытия Tescoma — ничего не прилипает даже без масла.

Ингредиенты (на 2 порции):

4 яйца

1 помидор, горсть шпината или болгарский перец

50 г моцареллы

соль, перец, зелень

Приготовление: Взбейте яйца с солью. На среднем огне разогрейте сковороду, вылейте яичную смесь. Через 1 минуту добавьте нарезанные овощи и кусочки сыра. Накройте крышкой на 3–4 минуты. Посыпьте зеленью. Почему подходит: Даже при минимальном огне покрытие работает идеально — омлет получается воздушным и легко переворачивается.

Полезные советы для антипригарных сковород Tescoma:

Разогревайте сковороду постепенно на среднем огне.

Используйте минимум масла (или вообще без него после первого раза).

Для титанового покрытия можно использовать металлические лопатки.

После приготовления просто ополосните тёплой водой — покрытие остаётся как новое.

Эти рецепты помогут вам быстро и вкусно кормить семью, сохраняя время и здоровье. Готовьте с удовольствием на своей любимой сковороде Tescoma!