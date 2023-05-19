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Новости > Зеленский таки не поедет в Японию на саммит G7

Зеленский таки не поедет в Японию на саммит G7

Агата Кловская
19.05.23 11:23
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Зеленский таки не поедет в Японию на саммит G7

Главное: Совет нацбезопасности Украины уточнил информацию о формате участия украинского лидера во встрече лидеров Большой семерки. Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в онлайн-режиме.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Японию на саммит Большой семерки — он примет участие во встрече лидеров G7 в онлайн-режиме. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба аппарата СНБО Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме», — говорится в заявлении Совета национальной безопасности и обороны.

В тему: Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский приедет на саммит G7 в японскую Хиросиму.

Комментируя эту информацию, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что никто не сомневался, что президент Украины «будет там, где нужно».

Тэги: Япония, саммит, СНБО, G7, Большая семерка, Владимир Зеленский, онлайн

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