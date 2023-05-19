Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Японии

Главное: Владимир Зеленский лично посетит саммит G7. Украинский лидер улетит в Японию на военном самолете США после участия в саммите Лиги арабских государств.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит G7 в японскую Хиросиму. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что украинский лидер улетит на военном самолете США в Японию после ожидаемой остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

В СНБО подтвердили, что президент Владимир Зеленский лично примет участие на саммите G7 в Японии. Это будет первый визит главы государства в Азию с начала полномасштабного вторжения.

«Кто бы сомневался, что наш президент там (на саммите G7 в Хиросиме) не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны», — сказал Данилов.

Что касается саммита G7, то, по словам секретаря СНБО, там будут приниматься очень важные вещи, и поэтому физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины.

Японские официальные лица ранее заявляли, что Зеленский присоединится к саммиту виртуально, хотя они добавили дополнительную сессию по Украине в воскресенье, чтобы соответствовать расписанию украинского лидера.

В тему: Ранее замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Зеленский может лично посетить саммит G7 в Хиросиме.