Зеленский может лично присутствовать на саммите G7

Главное: Владимир Зеленский обязательно примет участие в саммите G7. Вопрос только в формате, отметил Игорь Жовква.

Детали: Президент Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7 в японском городе Хиросима. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на замглавы Офиса президента Игоря Жовкву в четверг, 18 мая.

По его словам, президент Зеленский «обязательно примет участие в саммите G7 в Хиросиме, который откроется 19 мая, хотя формат мне неизвестен».

Жовква добавил, что окончательное решение о возможности визита в Японию будет принято в зависимости от военной ситуации.

Саммит G7 состоится 19-21 мая в Хиросиме. При этом поддержка Украины станет одним из приоритетных вопросов саммита.

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