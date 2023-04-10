Конотопская епархия УПЦ приобрела автомобиль для ВСУ

Главное: Конотопская епархия Украинской Православной Церкви приобрела автомобиль для пограничников Глуховщины.

Детали: На средства, собранные Конотопской епархией во время благотворительных ярмарок и пожертвований при помощи волонтеров и неравнодушных людей, был приобретен автомобиль для ВСУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Машину покрасили в специальный цвет, провели техосмотр, и после освящения, которое совершил митрополит Конотопский и Роман Глуховский, ее передали нашим защитникам. Украинская Православная Церковь в очередной раз, оказывая помощь, своими добрыми делами доказывает верность ВСУ и украинскому народу», — поделились в пресс-службе епархии.

После освящения владыка Роман обратился ко всем собравшимся, подчеркнув, что «только так, только вместе мы идем к победе».

В тему: В столице УПЦ поддержала семьи переселенцев.