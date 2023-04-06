Конкурентом Байдена на президентских выборах будет племянник Кеннеди

Главное: Племянник Джона Кеннеди решил баллотироваться в президенты США. От Демократической партии.

Детали: 69-летний адвокат Роберт Кеннеди-младший, являющийся племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, собирается участвовать в выборах главы государства в 2024-м году. Как передает CNN, он уже подал заявку на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии.

В офисе юриста уже подтвердили данную информацию.

Известно, что адвокат, который является сыном младшего брата экс-президента Роберта Кеннеди, специализируется на вопросах экологии, а также выступает против вакцинации от коронавируса и других популярных прививок.

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