Главное: Энергосистемы Украины и ЕС решили соединить. Готовятся к запуску воздушной линии.

Детали: Энергосистемы Украины и ЕС скоро соединят через Польшу. В «Энергоатоме» сообщили, что готовятся к запуску воздушной линии.

Ожидается, что она даст возможность для импорта электроэнергии из ЕС.

Информируется: «Сейчас на площадке уже смонтирована часть необходимого оборудования, а соответствующие подразделения «Энергоатома» проводят работы, которые предшествуют пусконаладочным».

Отмечается: «Как только свою часть обязательств выполнит и «Укрэнерго», линию можно будет вводить в эксплуатацию».

По оценкам специалистов, работы могут завершиться уже в апреле.

Поясняется, что воздушная линия, которая через Польшу соединяет энергосистемы Украины и Европы, существовала еще в прошлом веке. Ее вывели из эксплуатации на фоне распада СССР, с тех пор она не работала.

Сообщается, что в перспективе эта линия электропередачи даст Украине возможность экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС.

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