Главное: Энергосистемы Украины и ЕС решили соединить. Готовятся к запуску воздушной линии.
Детали: Энергосистемы Украины и ЕС скоро соединят через Польшу. В «Энергоатоме» сообщили, что готовятся к запуску воздушной линии.
Ожидается, что она даст возможность для импорта электроэнергии из ЕС.
Информируется: «Сейчас на площадке уже смонтирована часть необходимого оборудования, а соответствующие подразделения «Энергоатома» проводят работы, которые предшествуют пусконаладочным».
Отмечается: «Как только свою часть обязательств выполнит и «Укрэнерго», линию можно будет вводить в эксплуатацию».
По оценкам специалистов, работы могут завершиться уже в апреле.
Поясняется, что воздушная линия, которая через Польшу соединяет энергосистемы Украины и Европы, существовала еще в прошлом веке. Ее вывели из эксплуатации на фоне распада СССР, с тех пор она не работала.
Сообщается, что в перспективе эта линия электропередачи даст Украине возможность экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС.
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